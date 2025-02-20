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        Haberler Dünya Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü | Dış Haberler

        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü

        ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yönelik ağır eleştirilerinin ardından dünyanın en zengin ismi ve Trump'ın yakın müttefiklerinden Elon Musk'tan yeni açıklama geldi. Musk, Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:27
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        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
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        Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

        Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.

        Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü." ifadesini kullandı.

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        MUSK SEÇİM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

        ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

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