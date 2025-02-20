Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü

Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

Zelensky killed an American journalist! — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

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Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.

Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü." ifadesini kullandı.

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MUSK SEÇİM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

Zelensky cannot claim to represent the will of the people of Ukraine unless he restores freedom of the press and stops canceling elections! https://t.co/bg2SEJgT47 — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.