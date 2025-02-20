Dehşetin görüntüsü! Doktor İrem Sarıkaya'nın elinde bir tutam saçı kaldı | Son dakika haberleri

Dehşetin görüntüsü! Doktor İrem Sarıkaya'nın elinde bir tutam saçı kaldı | Son dakika haberleri

İzmir'de olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya (26) ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında tartışma çıktı.

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TEKRAR HASTANEYE GELDİLER DHA'daki habere göre doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST KALDI Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darp edildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. REKLAM

"BASİT YARALAMA, HAKARET VE TEHDİT" Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

İLK DURUŞMADA ŞÜPHELİ TAHLİYE OLDU Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darp edildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.