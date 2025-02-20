Emlak Konut'un kampanyasında yer alan projeler

Ödeme için 3 farklı yöntem bulunuyor. Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği yer alıyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. İkinci modelde, peşinat alınıyor. İlk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor. Bu modelde aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı var. Üçüncü modelde ise 120 aya kadar leasing destekli finansman modeli sunuluyor.