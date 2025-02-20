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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma | Son dakika haberleri

        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!

        Eskişehir'de, tartıştığı Rus eşi, 55 yaşındaki Elena Samsanova'yı, 14 bıçak darbesiyle öldüren 51 yaşındaki Atila Sarıhan, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, "Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:35
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        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
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        Eskişehir'de olay, 2023 yılı Mart ayında Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı.

        14 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KATLETTİ

        DHA'daki habere göre çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklandı.

        "AĞIR MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ

        Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' CEZA İSTENDİ

        Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        "İLK EŞİMDEN ONUN İÇİN BOŞANDIM"

        Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, “İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım” dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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