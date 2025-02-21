Kayseri'de telefonla 440 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 22 yaşındaki şüpheli Ö.F.İ, cep telefonu ile aradığı 2 kişiye kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı" yalanıyla 440 bin lira dolandırdı.

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adresine düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı.

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DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.