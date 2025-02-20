Galatasaray: (3) 2 - 2 (6) AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında AZ Alkmaar, 43. dakikada Maikuma'nın vuruşuyla gol perdesini açtı.

İkinci yarıda ise konuk ekipte Denso Kasius, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gole cevabını geciktirmeyen Galatasaray'da Victor Osimhen, 56. dakikada farkı 1'e indirdi. 70. dakikada ise Roland Sallai skora dengeyi getirdi: 2-2.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükselmişti.

İlk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta da 2-2 berabere kalmasının ardından toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Günay, savunmada Jelert ve kanatta Sallai'ye görev verdi.

Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ahmed Kutucu ve Przemyslaw Frankowski'den UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamadı. Buruk, kaleci Fernando Muslera'yı ise yedeğe çekti.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

MUSLERA, 14 SEZONDA İLK KEZ YEDEK

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

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Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.