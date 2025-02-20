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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: (3) 2 - 2 (6) AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: (3) 2 - 2 (6) AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk maçı da 4-1 kaybetmesinin ardından toplamda 6-3'lük skorla Avrupa'ya veda etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:48
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        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında AZ Alkmaar, 43. dakikada Maikuma'nın vuruşuyla gol perdesini açtı.

        İkinci yarıda ise konuk ekipte Denso Kasius, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gole cevabını geciktirmeyen Galatasaray'da Victor Osimhen, 56. dakikada farkı 1'e indirdi. 70. dakikada ise Roland Sallai skora dengeyi getirdi: 2-2.

        AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

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        İlk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, rövanşta da 2-2 berabere kalmasının ardından toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

        Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükselmişti.

        OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

        RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

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        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

        Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ahmed Kutucu ve Przemyslaw Frankowski'den UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamadı. Buruk, kaleci Fernando Muslera'yı ise yedeğe çekti.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Günay, savunmada Jelert ve kanatta Sallai'ye görev verdi.

        MUSLERA, 14 SEZONDA İLK KEZ YEDEK

        Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

        Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

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        Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu

        Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

        YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

        Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı.

        Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.

        GALATASARAY TARAFTARINDAN FİLİSTİN MESAJI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

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        Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.

        Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut yandan auta çıktı.

        Aynı dakikada Koopmeiners'ın pasında topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        13. dakikada Lahdo'nun pasında topla buluşan Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Poku'nun vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Poku'nun pasında topu önünde bulan Burrmester, penaltı noktası civarında bulunan Belic'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasın içinde bulunan Sanchez, golü önledi.

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        16. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Sallai'nin yay gerisinden çektiği şutta kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kurtardı.

        26. dakikada Belic'in yay gerisinden şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere gönderdi.

        27. dakikada Parrott'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wolfe'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

        39. dakikada Sanchez'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cuesta'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

        43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        51. dakikada Sallai'nin sol kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

        55. dakikada AZ Alkmaar, farkı 2'e çıkardı. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.

        56. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Lucas Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

        63. dakikada Kasius'un sağ kanattan pasında altıpas çizgisi önünden Parrott'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.

        70. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinden topla buluşan Sallai'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan geçerek ağlara gitti: 2-2.

        82. dakikada Wolfe'nin pasında topla buluşan Poku, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Metehan Baltacı'yı geçerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Günay, bu vuruşu ayaklarıyla kurtardı.

        90. dakikada Koopmeiners'ın ceza sahası yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kaleci Günay'a çarptı. Sadiq, dönen topa altıpas çizgisi önünde vursa da kaleci Günay gole izin vermedi.

        Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Ian Hussin (İngiltere)

        Galatasaray: Günay Güvenç, Cuesta, Sanchez (Dk. 46 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 61 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 73 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 46 Kerem Demirbay), Sallai, Osimhen (Dk. 80 Berat Luş)

        AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe (Dk. 87 De Wit), Koopmeiners, Mijnans (Dk. 12 Buurmeester), Belic (Dk. 61 Smit), Poku, Parrott (Dk. 87 Sadiq), Lahdo (Dk. 46 Kasius)

        Gol: Dk. 43 Maikuma, Dk. 55 Kasius (AZ Alkmaar), Dk. 56 Osimhen, Dk. 70 Sallai (Galatasaray)

        Sarı kart: Dk. 65 Jelert (Galatasaray)

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