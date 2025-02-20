Anderlecht: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.

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Belçika'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İki maç sonunda toplam skorda 5-2 üstünlüğü sağlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-Lacivertlilerde goller 4. dakikada En-Nesyri ve 63. dakikada Yusuf Akçiçek'ten gelirken Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Vasquez kaydetti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. OLAYLAR ÇIKTI, MÜCADELE DURDU! UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu. REKLAM Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı. Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı. Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.

RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı. REKLAM Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. MOURINHO ROTASYON YAPMADI Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi. Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü. Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. REKLAM Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de önemli maçta forma giyemedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi. 52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 55. dakikada Anderlecht öne geçti. Soldan gelişen atakta Hazard'ın yerden ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Vazquez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 63. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skriniar, kafayla topu içeri çevirdi. Altı pas içinde arka direkte müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stat: Anderlecht Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre) Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey (Dk. 66 Vertonghen), Ndiaye (Dk. 82 Augustinsson), Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta (Dk. 66 Angulo), Hazard (Dk. 78 Goto), Vazquez (Dk. 82 De Cat) Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 67 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Kostic, Tadic (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 67 Talisca), Dzeko (Dk. 84 Cenk Tosun) Goller: Dk. 4 En-Nesyri, Dk. 63 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Dk. 19 ve 55 Vazquez (Anderlecht) Sarı kartlar: Dk. 24 En-Nesyri, Dk. 45+1 Fred, Dk. 53 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 36 Adryelson (Anderlecht)