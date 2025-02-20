Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

İSTANBUL

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İstanbul Valisi Davut Gül, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti.

"Kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir"

Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaşın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirten Gül, "Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

Gül, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre, il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların, İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olduğunu ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

"8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak" Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi. BURSA Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

REKLAM MUŞ Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. ORDU Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. SİNOP Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi. SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi. ŞIRNAK Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.​​​​​​​

IĞDIR Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. GİRESUN Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti. Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti. AĞRI Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi. Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır." MALATYA Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

HAKKARİ Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanma meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi. RİZE Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat Cuma günü tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kar tatilinin keyfini nasıl çıkardınız? Tatili verimli geçirmek için kitap okudunuz mu? Ailece vakit geçirmenin, sıcacık bir Rize çayı eşliğinde kitap okumanın tam zamanı. Okuduğunuz kitapların fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın." ifadelerini kullandı. ARDAHAN Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı. Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.