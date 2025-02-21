Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Youssef En-Nesyri, Anderlecht'e karşı gol atarak, kariyerinde ulaştığı en yüksek gol sayısını yakaladı. Faslı futbolcu, ağları bir kez daha sarsması halinde kariyer rekorunu kıracak.
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Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.
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Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.
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Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.
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Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.
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Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.
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En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.
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Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.
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En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.