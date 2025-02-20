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        Haberler Gündem Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi - Öne çıkan haberler

        CHP Lideri Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar: İddiaların hiçbir tutar yanı yok

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayı iptali için dava açan Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yönlendirildiğini iddia etti. Özel, "Piyon tek başına ilerleyemez satrancı oynayanlar piyonu ileriye sürer birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kişiyi ileriye sürdüler" dedi

        Giriş: 20.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:21
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        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
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        CHP’de gündem 38. Olağan kurultaya yönelik şaibe soruşturması ve Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açtığı iptal davası. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Özel, Savaş’ı sert sözlerle eleştirdi. Lütfü Savaş’ın yönlendirildiğini savunan CHP Lideri, “Bugün bu yaptıkları onun birileri tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Piyon tek başına ilerleyemez satrancı oynayanlar piyonu ileriye sürer birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kişiyi ileriye sürdüler. Tüm iddiaların hiçbir tutar yanı yok, gerçekliği yok, ciddiyeti yok. ” dedi.

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        “TESLİM OLMAYACAĞIZ”

        Sivil darbe ittifakı ile karşı karşıya olduklarını iddia eden Özel, “Biz hem iktidara hem de onunla aynı hedefte buluşan iş birlikçilerine teslim olmayacağız, tüm kadrolarımızla bir ve beraber olarak dimdik durmaya devam edeceğiz. Önseçim sürecini bir demokrasi bayramına dönüştürecek, Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyerek ve tüm bu saldırıları boşa çıkaracağız.” İfadelerini kullandı.

        ÖZEL: LÜTFÜ SAVAŞ BİZE ÖVGÜLER DİZDİ

        Lütfü Savaş’ın kurultaydan sonra tebrik ziyaretine geldiğini, haklarında pekçok olumlu beyanı olduğunu da hatırlatan Özel, “Yerel seçim adaylığı döneminde kendisine yönelik tepkiyi biliyorduk, 4 anket yaptırdık kazanmaya en yakın isim olduğu için aday gösterdik. O zaman da bize övgüler dizdi. Seçimi küçük bir farkla kaybetti, il seçim kurulundan YSK’ya kadar itiraz ettik, sürecin her anını takip ettik, 2 kere YSK önüne gittim. Sonra aniden partimize ve bize ağır ithamlarda bulunmaya başladı, biz de kendisini disipline sevk ettik. Geçmişte kendisine en çok destek veren il başkanımız ve milletvekillerimiz dahi Lütfü Savaş’ın yaptıklarına inanamıyorlar“ dedi.

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        #Lütfü Savaş piyon
        #Özel Lütfü Savaş
        #şaibe kurultay
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