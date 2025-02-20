Anderlecht - Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu: İşte yaşananlar!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oldu.

Sarı-lacivertliler maçın hemen başında 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.

HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

8. dakikada tribünlerde yaşanan bir kargaşa sonrası futbolcular, olay bölgesine doğru koştu.

Hakem ise karşılaşmaya ara verdi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları da hakemin kararı sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.

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Olayın tribün görüntüsü: @Fenerbahce'nin golü sonrası sevinen Türk taraftarlara Anderlecht tribünlerinden tepki ve fiziki müdahale gelince arbede çıkmış. Video via @vgucler pic.twitter.com/lGTb5vE3pb — Mete Aktaş (@MeteAktas76) February 20, 2025

ANONS YAPILDI

Öte yandan stadyumda seyircilerin "ırkçı" davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"Lütfen dikkat, bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın"