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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tarım Bakanlığı ifşa etti: Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı - Alışveriş Haberleri

        Tarım Bakanlığı ifşa etti: Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 45 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın adana kebap ve köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 08:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 08:32
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        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 21, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 18 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 6 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1259'a yükseldi.

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        ADANA KEBAP VE KÖFTEDE DOMUZ ETİ ÇIKTI

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri"nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.

        BAHARATLARDA YABANCI MADDE, ÇAYDA GIDA BOYASI

        Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken madde tespit edilirken baharatlarda yabancı madde, çayda gıda boyası, sucukta kanatlı eti ve köfte sakatat tespit edildi.

        Taklit veya Tağşiş-1 listesi:

        • ÇAY SÜZERİM ÇAY TİME marka demlik süzen poşet çayda gıda boyası tespiti
        • BAĞDAT marka kekikte yabancı madde tespiti
        • BAĞDAT BAHARATLARI marka kekikte yabancı madde tespiti
        • BAĞDAT marka kekik yabancı madde tespiti
        • BAĞDAT marka kekik yabancı madde tespiti
        • DEVA marka kekikte yabancı madde tespiti
        • BAĞDAT BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait kekik endüstriyel boy yabancı madde tespiti
        • BAĞDAT BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait kekik yabancı madde tespiti
        • BURAK marka kekikte yabancı madde tespiti
        • MİHRABAT BAHARAT marka kekik yabancı madde tespiti
        • SERDİNEL marka kırmızı tatlı toz biberde domates tespiti
        • AYZAR ÇİFTLİĞİ TOST PEYNİRİ marka yarım yağlı ay çekirdeği çeşnili eritme peynirde bitkisel yağ tespiti
        • ŞEBİN SÜT ÜRÜNLER marka taze kaşar peynirde bitkisel yağ tespiti
        • ALPARSLAN 1983 marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı eti tespiti
        • UYSA YEMEK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Firmasına ait İzmir köftede (dana eti-çiğ) kanatlı eti tespiti
        • MAŞA CAFE-YUSUF ÇELİK firmasına ait kasap köfte (dana-kuzu çiğ) kanatlı eti tespiti, sakatat (kalp) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
        • DENİZ KASABI-ZEKİ AKKUŞ firmasına ait dana-kuzu karışık kasap köftede kanatlı eti tespiti
        • ÖZGÜN YEMEK SALONU-ESRA KÖMÜRCÜ firmasına ait piliç köftede sakatat (taşlık) tespiti
        • ÖZ ŞAHET GIDA EĞİTİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ÖZ ŞAHET GIDA (SÖZ ET) firmasına ait köftede (kırmızı et) sakatat (taşlık) tespiti
        • BALCIDAN BAL marka süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti
        • VAN BAL BİRLİĞİ marka petekli akasya çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

        Taklit veya Tağşiş-2 listesi:

        • ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka az yağlı eritme peynirde yağ oranının düşük olması
        • ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
        • ERKON marka olgunlaştırılmamış az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
        • ERKON marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
        • ELİFSÜT marka kahvaltılık kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
        • ÇAYIRBAĞI marka tam yağlı kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • LOKMA SÜT marka az yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması
        • LOKMA SÜT marka az yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yağ oranının düşük olması
        • YÜSRA marka tam yağlı tost peynirde yağ oranının düşük olması
        • BOYACIOĞULLARI ÖMÜR marka tam yağlı taze tost peynirde yağ oranının düşük olması

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        • HIGH POWER marka energy drinkte ilaç etken maddesi tespiti
        • NATURALS marka herbal blend epimedium paste-bitkisel karışımlı epimediumlu macunda (230g) ilaç etken maddesi tespiti
        • HASIRCILAR BAHARAT marka pul kırmızı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • NECATİBEY marka tam yağlı ay çekirdeği çeşnili eritme peynirde natamisin tespiti
        • MUHTAR HANIMIN YERİ - ZEHRA KAYA firmasına ait Adana köftede (dana+kuzu) domuz eti tespiti
        • MUHTAR HANIMIN YERİ - ZEHRA KAYA firmasına ait Adana kebapta (çiğ, dana+kuzu) domuz eti tespiti

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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