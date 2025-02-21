Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün (81) 'Bambam' isimli köpeği, önceki gün belediye ekipleri tarafından alındı.

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ÇİPLİ KÖPEĞİ DE GÖTÜRÜLDÜ DHA'daki habere göre Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte çipli köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması videoya da yansıdı.

YANAN EVİNDE CAN VERDİ Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda aynı akşam yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve bu yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talepli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

BARODAN YARDIM İSTEMİŞ Dilekçede, Ülker Güleryüz'ün hayvanlarıyla birlikte yaşadığı barakada şüpheli şekilde yangın çıkması sonucu vefat ettiği, olayın olduğu gün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alması üzerine komşuları aracılığıyla Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile iletişime geçip yardım istediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ Dilekçede, olayın yaşandığı tarihte Ülker Güleryüz'ün üzerinde çip olan köpeğinin alınmasına engel olmak istediği, belediye görevlilerine köpeği geri vermesi için bağırdığı videoların da sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı. Bu videoların sosyal medyada 'Ankara Altındağ'da belediyenin toplama yaptığını gören köpek besicisi ortalığı birbirine katıyor' başlığı ile Ülker Güleryüz hedef alınarak paylaşıldığı, bu paylaşımın altına kullanıcılar tarafından Ülker Güleryüz'ün ölümünü diler şekilde 'Bu itetaparları yakasım var' şeklinde tehdit içerikli paylaşım yapıldığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILSIN Söz konusu paylaşımların ekran görüntülerinin delil olarak dilekçeye eklendiği belirtilerek, Ülker Güleryüz'ün komşularının bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması istendi. Dilekçede, soruşturmanın genişletilip, kundaklama şüphesi olabileceğinden olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılması ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ" Avukat Tuğba Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Çok açıkça bir cinayet var burada ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden de bu işin peşini bırakmayacağız. Güvenli sokaklar, güvenli şehirler adı altında birtakım hesaplar, hayvan düşmanlığı yaparak insanlar arası çatışma çıkarmaya çalışıyor. Necla Teyze'nin ölümünü dileyen, yanarak can vermesini dileyen herkesin de bu soruşturmaya dahil edilmesini ve bu hesapların derhal kapatılarak yöneticilerinin yargılanmasını da ayrıca talep ediyoruz" dedi. Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası! Haberi Görüntüle