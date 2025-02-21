Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ülker Güleryüz 'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!

        Ankara'da, beslediği köpeğin belediye tarafından alınmasına tepki gösteren 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün, aynı gün gecekondusunda çıkan yangında ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Ülker Güleryüz'ün yaşadığı evin kundaklandığı şüphesiyle, olayın cinayet olarak değerlendirilmesi talebini içeren dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 08:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün (81) 'Bambam' isimli köpeği, önceki gün belediye ekipleri tarafından alındı.

        ÇİPLİ KÖPEĞİ DE GÖTÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte çipli köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması videoya da yansıdı.

        YANAN EVİNDE CAN VERDİ

        Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda aynı akşam yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve bu yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talepli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

        BARODAN YARDIM İSTEMİŞ

        Dilekçede, Ülker Güleryüz'ün hayvanlarıyla birlikte yaşadığı barakada şüpheli şekilde yangın çıkması sonucu vefat ettiği, olayın olduğu gün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alması üzerine komşuları aracılığıyla Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile iletişime geçip yardım istediği belirtildi.

        SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ

        Dilekçede, olayın yaşandığı tarihte Ülker Güleryüz'ün üzerinde çip olan köpeğinin alınmasına engel olmak istediği, belediye görevlilerine köpeği geri vermesi için bağırdığı videoların da sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı. Bu videoların sosyal medyada 'Ankara Altındağ'da belediyenin toplama yaptığını gören köpek besicisi ortalığı birbirine katıyor' başlığı ile Ülker Güleryüz hedef alınarak paylaşıldığı, bu paylaşımın altına kullanıcılar tarafından Ülker Güleryüz'ün ölümünü diler şekilde 'Bu itetaparları yakasım var' şeklinde tehdit içerikli paylaşım yapıldığı belirtildi.

        BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILSIN

        Söz konusu paylaşımların ekran görüntülerinin delil olarak dilekçeye eklendiği belirtilerek, Ülker Güleryüz'ün komşularının bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması istendi. Dilekçede, soruşturmanın genişletilip, kundaklama şüphesi olabileceğinden olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılması ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

        "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Avukat Tuğba Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Çok açıkça bir cinayet var burada ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden de bu işin peşini bırakmayacağız. Güvenli sokaklar, güvenli şehirler adı altında birtakım hesaplar, hayvan düşmanlığı yaparak insanlar arası çatışma çıkarmaya çalışıyor. Necla Teyze'nin ölümünü dileyen, yanarak can vermesini dileyen herkesin de bu soruşturmaya dahil edilmesini ve bu hesapların derhal kapatılarak yöneticilerinin yargılanmasını da ayrıca talep ediyoruz" dedi.

        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ülker Güleryüz
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Habertürk Anasayfa