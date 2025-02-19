Başkent'te yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

"HEDEF GÖSTERME VE KUNDAKLAMA İDDİASI"

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti.

Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.