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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe turladı, Galatasaray elendi: İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe turladı, Galatasaray elendi: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i geçti ve bir üst tura yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a takıldı ve turnuvaya veda etti. Bu maçların ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:24
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

          UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı.

        • 2

          FENERBAHÇE TURLADI

          UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

        • 3

          GALATASARAY'DAN VEDA

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.

        • 4

          ÇEKYA EKİBİ SON 16 BİLETİNİ ALDI

          Türkiye'nin takipçisi olduğu Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen, Frencvaros'u toplamda 3-1'lik skorla geçerek turladı.

        • 5

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 6

          İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        • 7

          1. İngiltere: 105.625 puan

        • 8

          2. İtalya: 93.045 puan

        • 9

          3. İspanya: 88.599 puan

        • 10

          4. Almanya: 83.269 puan

        • 11

          5. Fransa: 69.453 puan

        • 12

          6. Hollanda: 65.817 puan

        • 13

          7. Portekiz: 61.667 puan

        • 14

          8. Belçika: 56.050 puan

        • 15

          9. Çekya: 43.900 puan

        • 16

          10. Türkiye: 43.500 puan

        • 17

          11. Yunanistan: 37.938

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