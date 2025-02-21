Spor yazarları Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a elenmesini değerlendirdi: İşte ligimizin hali!

"SADECE HÜCUM İLE MÜMKÜN DEĞİL"

Ercan Taner: "Galatasaray bu sezon Avrupa maçlarında çok gol yedi. Maç başı ortalaması ikiyi geçti. Bu kadar çok gol yerseniz tur atlamanız veya hedeflediğiniz final yolculuğu tatlı bir hayal olarak hatırlanır. Her şey Young Boys maçıyla başlamıştı ve AZ maçıyla bu sezon Avrupa defteri bence çok erken kapandı. Sadece hücum ederek maç kazanmak maalesef mümkün değil." [Sözcü]