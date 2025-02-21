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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a elenmesini değerlendirdi: İşte ligimizin hali! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a elenmesini değerlendirdi: İşte ligimizin hali!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a elenmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:37
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        • 1

          "İŞTE LİGİMİZİN HALİ"

          Ömer Üründül: "AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. Galatasaray, bu sene Avrupa kulvarında vasat ve vasat altı takımlar karşısında gol yeme rekoru kırdı. Son 16'ya kalamadı ama Süper Lig'de 24. haftada sadece 3 beraberliği var. İşte ligimizin hali." [Sabah]

        • 2

          "SADECE HÜCUM İLE MÜMKÜN DEĞİL"

          Ercan Taner: "Galatasaray bu sezon Avrupa maçlarında çok gol yedi. Maç başı ortalaması ikiyi geçti. Bu kadar çok gol yerseniz tur atlamanız veya hedeflediğiniz final yolculuğu tatlı bir hayal olarak hatırlanır. Her şey Young Boys maçıyla başlamıştı ve AZ maçıyla bu sezon Avrupa defteri bence çok erken kapandı. Sadece hücum ederek maç kazanmak maalesef mümkün değil." [Sözcü]

        • 3

          "AVRUPA'YA BURUK VEDA"

          Osman Şenher: "Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında ilk maçı 4-1 kaybedince bu takımı kendi sahanda da 4 gol atıp elemenin zor olacağını tahmin ediyorduk. Keşke yanılsaydık. Fizik gücü çok iyi olan takımlar karşısında maalesef biz başarılı olamıyoruz. Dün gece de, kalede Günay devleşmese maçı berabere bile bitirmek mümkün değildi." (Milliyet)

        • 4

          "NELLSON+LEMINA+ 8 MİLYONA MAL OLAN TUHAF TRANSFER: CUESTA

          Uğur Meleke: "Dün Galatasaray, Alkmaar önünde maça dörtlü savunmayla başladı. Cuesta ilk 45’te sağ bek rolündeydi. Buruk ikinci devrede Cuesta’yı stopere, Metehan’ı sağ beke koydu. Alkmaar’daki maçta da Cuesta’yı üçlü savunmanın sağ stoperi olarak başlatıp, 40’ta sağ beke kaydırıp, 46’da yine stopere çekmişti. Galatasaray-AZ eşleşmesinin 180 dakikasının özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır benim gördüğüm. Bu konsantrasyonla da Galatasaray’ın Alkmaar’a elenmesi normal bence." (Hürriyet)

        • 5

          "TAYLOR İÇİN KOLAY MAÇ"

          Mustafa Çulcu: Anthony Taylor, 46 yaşında hakemlikte sona geldi. İngiltere'nin en iyi iki hakeminden biri. Bu sezon Club Brugge-Sporting Lizbon (2-1) 8 sarı, Rapid-Braga (2-2) 8 sarı ve Bournemouth-Chelsea (0-1) 14 sarı ile kart konusunda dikkat çeken maçlar yönetti. Bu maçta ise zaman zaman fazla konuşmuş olsa da sözlü ikazlarıyla oyuncuları kontrol altına aldı tek sarı kartla oyunu tamamladı. Tatlı sert oyuna, basit temaslara izin vermesine rağmen yine de 33 faul olması ilginçti. Galatasaray 13. dakikada, Az Alkmaar 67. dakikada penaltı bekledi devam kararları doğruydu. İngiliz için kolay maç oldu. [Fotomaç]

        • 6

          "ARTIK GERİYE DÖNÜP BAKMAMALI"

          Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı geçebilmesi için Osimhen kadar coşkulu oyunculara, Osimhen kadar atletik ve fizik gücü üst düzeyde oyunculara ihtiyacı vardı. Hollanda ekibinin çok koşan oyuncularından oluşturduğu kadro, Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını, etkili hücum yapmasını engelledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli." [Sabah]

        • 7
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