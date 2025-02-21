Denli, "Pilates stüdyosu var ve sporcu bir aile aslında. Bununla birlikte onlar birazcık daha dikkatli oluyor ama tabii ki ilk başta onlara da sevimli geliyor. Kendisi, 'Simba'ya pilates yaptırmaya çalışıyor ama maalesef izin vermediği için de 'Terzi kendi söküğünü dikemez.' deyip bana geliyor. Ben ona pilatese gidiyorum, onun kedisi de bana pilatese geliyor" dedi.