Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar ilk maçlarını 6 Mart'ta oynayacak. Bu maçlardan bir hafta sonra 13 Mart'ta son 16 turunun rövanş karşılaşmaları gerçekleşecek.

Rövanş maçları sonrası Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netlik kazanacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.

DİĞER ADAY RANGERS

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.