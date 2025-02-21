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        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Kutluay, soğuk havaya meydan okudu - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay, soğuk havaya meydan okudu

        İbrahim Kutluay, Boğaziçi'nde deniz girme geleneğini, karlı havada da sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:36
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        Meydan okudu
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor.

        Görünen o ki İbrahim Kutluay, soğuk hava, karlı hava tanımıyor. Kutluay, Boğaziçi'nde denize girme geleneğini, hava sıcaklığının 1 derece olduğu saatlerde de sürdürdü.

        Bir arkadaşıyla Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay; "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya meydan okudu.

        Soğukta denize girmek moda oldu
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        #İbrahim Kutluay
        #bebek
        #boğaziçi
        #kar yağışı

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