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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da üniversiteyi kana bulamıştı! Hayatını kaybeden saldırganın ailesinden örnek davranış | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Üniversiteyi kana bulamıştı! Hayatını kaybeden saldırganın ailesinden örnek davranış!

        Selçuk Üniversitesi'nde, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan 23 yaşındaki Bestami Serdar Ergüder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, Ergüder'in kalp, böbrek ve karaciğerini nakil edilmek üzere bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:01
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        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
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        Konya'da, 17 Şubat Pazartesi günü, Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı yaşanmıştı.

        DEKAN YARDIMCISINI VURUP İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

        Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal.
        Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal.

        Saldırıda, fakülte öğrencisi 23 yaşındaki Bestami Serdar Ergüder, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) tabanca ile göğüs ve batın bölgesinden vurup, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

        ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaşanan olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırıyı düzenleyen Ergüder’in önceki gün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

        AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

        Bestami Serdar Ergüder, 23 yaşındaydı.
        Bestami Serdar Ergüder, 23 yaşındaydı.

        Bu gelişmenin ardından, Bestami Serdar Ergüder'in ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı ile ilgili resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte organların alınması için Antalya'dan özel bir ekip gönderildi.

        CENAZEYİ MEMLEKETLERİNE GÖTÜRDÜLER

        Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörlüğü’nde yapılan operasyonun ardından Bestami Serdar Ergüder'in alınan kalp, böbrek ve karaciğerinin nakil edilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildiği öğrenildi. Ailesi ise cenazeyi teslim alarak defnedilmesi için memleketine götürdü.

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDEN AİLEYE TEŞEKKÜR

        Konuyla ilgili Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder’in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder’in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.”

        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
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        #Konya
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