İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
İstanbul'da, bir kuyumcu dükkanına giden A.B.Ç. ismindeki şüpheli, iş yeri sahibine "Abime 80 bin dolar borcunuz var. Ödemeyi yapın" dedi. Burada para alamayan şüpheli daha sonra kuyumcunun, otel sahibi ortağına giderek aynı yöntemle para istedi. Kimseye borçları olmadığı için iki ortak da para vermedi. Bu olaydan 3 gün sonra kuyumcu dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da olay Fatih’te, 10 Şubat günü gece 04.36 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kuyumcu dükkanı gece yarısı kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah iş yerine gelen kuyumcu dükkanının ortaklarından S.S., iş yerinin kurşunlandığını gördü.
GASP BÜRO AMİRLİĞİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gasp dedektifleri, iş yerinin ortaklarından S.S. adlı kişinin bilgisine başvurdu.
"ABİME 80 BİN DOLAR BORCUNUZ VARMIŞ"
Kimseyle bir husumeti olmadığını belirten iş yeri sahibi 3 gün önce tanımadığı bir kişinin dükkana gelerek, "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış bunu ödeyin" diye para istediğini söyledi. Kimseye borcu olmadığı için parayı ödemediğini belirtti.
OTEL SAHİBİ ORTAĞINA DA GİTMİŞ
Aynı şüphelinin, kuyumcudan çıktıktan sonra iş ortağı olan otel sahibi olan M.Ç.’ye ait otele giderek ondan da aynı yöntemle 80 bin dolar para istediği öğrenildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ
Bunun üzerine o güne ait görüntüler izlendi. Görüntülerde, kuyumcuya gelerek para istediği iddia edilen şüphelinin, aynı gün otele de giderek para istediği görüldü.
GÖRÜNTÜLERİ SAATLERCE İZLENDİ
Gasp dedektifleri, kurşunlama olayına ait güvenlik kamera kayıtlarını da izledi. Motosikletle ateş edildiği tespit edildi. Şüphelinin izini bulmak için olay yeri olan Fatih’ten kameralar izlenerek Anadolu Yakası’na kadar yol alındı. Şüphelinin A.B.Ç. adlı kişi olduğu belirlendi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.