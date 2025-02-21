Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Hatun (21), annesi Yeliz (47) ve babası Bülent Umaç'ın (47) yaralanması, ağabeyi Aras Umaç'a ait taksinin aynı yerde 2 gün sonra kundaklanması olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

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ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI AA'da yer alan habere göre bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen saldırıda yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıda yaralanan Yeliz ve Bülent Umaç çifti hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. REKLAM

"KİRA 2 GÜN GECİKTİ VURDULAR" DEMİŞTİ Hatun Umaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini 6 ay önce İdris İ'den kiraladığını, kira ödemesini 2 gün geciktirdiği gerekçesiyle silahlı saldırıya uğradıklarını ve araçlarının kundaklandığını öne sürmüştü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Tutuklanan İdris İ. Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle olayda silahı kullanan İdris İ. (40), bu kişinin kaçmasına yardım eden Fırat T. (35) ile kundaklama olayının zanlısı Erdal K.'nin (22) kaçmasına yardım eden Aykut B'yi (33) saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Mersin'e kaçtığı tespit edilen Erdal K. ise kente giden ekiplerce motosikletle seyir halindeyken yakalandı.

"BİR YIL ÖNCE BEN İŞLETİYORDUM" İHA'daki habere göre eski kiracı olan İdris İ., "Bir yıl önce bu iş yerini ben işletiyordum. Cezaevine girince başka tabela koyup, çalıştırmışlar. Çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim" dedi. REKLAM

"AİLEYİ KORKUTMAMI İSTEDİ" Taksiyi kundaklayan Erdal K. ise, "İdris, birlikte çalışacağımızı söyleyip, aileyi korkutmamı istedi. Ben de taksiyi ateşe verdim" savunması yaptı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İdris İ., Erdal K., Fırat T. ile Aykut B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. GENÇ KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR Öte yandan saldırıda yaralanan Hatun Umaç'ın (21) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!" Haberi Görüntüle