Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından büyük kongre ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında kongre ile ilgili bir videoya da yer vererek şunları kaydetti:

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"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!"

Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…



AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra… pic.twitter.com/VrYs4TgXLv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 21, 2025