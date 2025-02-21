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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından büyük kongre ile ilgili bir mesaj paylaştı.

        Erdoğan, paylaşımında kongre ile ilgili bir videoya da yer vererek şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!"

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