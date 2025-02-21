Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Pazartesi okullar tatil mi, cumartesi günü kar yağacak mı, kar yağışı kaç gün sürecek | Son dakika haberleri

        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

        İstanbul'da kar yağışı sürecek mi sorusuna Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek cevap verdi. Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla cuma ve cumartesi günü devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını belirtti. Tek, pazar gününden itibaren kar yağışının azalacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'a kar getiren yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.

        "KAR DAHA FAZLA TUTACAK"

        AA'da yer alan habere göre "Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.

        PAZAR GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK

        Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi.

        "ANADOLU YAKASINDA GÖRÜLECEK"

        Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.

        REKLAM

        "BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT" UYARISI

        Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkati çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTIYOR

        Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul kar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Habertürk Anasayfa