Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu! Dev eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar olan turnuva ağacı, çekilecek kuralar sonrası belli oldu. İşte Devler Ligi'nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ile play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV kura çekiminde yer alan takımlar oldu.
Eşleşmelerde ilk maçlar 4-5 Mart, rövanşlar ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Club Brugge-Aston Villa
Borussia Dortmund-Lille
Real Madrid-Atletico Madrid
Bayern Münih-Bayer Leverkusen
PSV - Arsenal
Feyenoord - Inter
PSG - Liverpool
Benfica-Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
PSG-Liverpool / Club Brugge-Aston Villa
Real Madrid-Atletico Madrid / PSV-Arsenal
Feyenoord-Inter / Bayern Münih-Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund-Lille / Benfica-Barcelona