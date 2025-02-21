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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Sinem Ablay 40 yaşındaydı! Yazıcının fişi ölüme götürdü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!

        Bursa'da, bu sabah 6 katlı iş merkezinin 2'nci katında çıkan yangında, 40 yaşındaki Sinem Ablay hayatını kaybetti. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekiplerin ofiste yaptığı ilk belirlemelere göre yangının, fişe takılı olan yazıcıdan çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:31
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        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
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        Bursa'da yangın, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde bulunan, 6 katlı iş merkezinin sigorta şirketi olarak kullanılan 2'inci katında çıktı.

        DUMANI GÖRÜP İTFAİYEYİ ARADILAR

        DHA'daki habere göre binadan yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        SİNEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği iş yerine giren itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, içeride Sinem Ablay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        İLK BELİRLEME: FİŞE TAKILI OLAN YAZICI

        Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ilk belirlemelere göre yangının fişe takılı olan yazıcıdan çıktığı öğrenildi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Ablay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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