İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
Adana'da, tartıştığı 17 yaşındaki Murat ve 16 yaşındaki Ahmet Eren Doğu kardeşleri bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan 24 yaşındaki Azat Tabağ'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi
Adana'da kan donduran cinayet, 3 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İşten çıkan Azat Tabağ (24), dinlenmek için tren istasyonundaki banka oturdu.
GÖZ GÖZE GELDİLER TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre bir süre sonra evine gitmek için yürüyen Tabağ, karşı bankta oturan Murat (17) ve kardeşi Ahmet Eren Doğu (16) ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı.
BIÇAKLA İKİ KARDEŞE SALDIRDIMurat Doğu, 17 yaşında hayatını kaybetti!
İddiaya göre; Doğu kardeşlerin küfretmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.
KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİAhmet Eren Doğu, 16 yaşında hayatını kaybetti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Azat Tabağ kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ORUÇTUM KENDİMDE DEĞİLDİM"
Şüpheli Azat Tabağ, bir süre ara sokaklarda saklandıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olayın ardından bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dediği öğrenildi.
Tabağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.