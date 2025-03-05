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        Haberler Spor Futbol Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart! - Futbol Haberleri

        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!

        Denizli Süper Amatör Lig'de Tavas Birlikspor'un yöneticisi Bekir Karayürek, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yine aynı şekilde kırmızı kartla karşılık verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:00
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        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
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        Denizli’de Süper Amatör Lig’de mücadele eden Tavas Birlikspor’un yöneticisi Bekir Karayürek, hafta sonu oynanan Çalıköyspor maçında alışılmışın dışında bir olaya imza attI.

        Karşılaşmada hakeme itiraz eden Karayürek, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Kırmızı kartı gören yönetici Bekir Karayürek, cebinden çıkardığı kendi kırmızı kartını hakeme göstererek tribünlere eğlenceli anlar yaşattı. Sahada ve tribündeki herkes şaşkınlık içinde olayı izlerken, hakem kısa süreli bir tereddüt yaşasa da duruma gülümsemekle yetindi.

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        Yeşil sahalarda nadir görülen tepkiye ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Tavas Birlikspor da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Tavas Birlikspor, 2024-2025 futbol sezonuna 200’e yakın gencimiz 6 tane altyapı kadromuz ile başladık. A takımımız ile bu sezon hedeflediğimiz şekilde Süper Amatör Lig B Grubu'nda ligde kalmayı garantiledik. Sezon boyunca desteklerini esirgemeyen, maddi ve manevi olarak yardımcı olan, bu takımı sahipsiz bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Sezon boyunca bize karşı verilen art niyetli hakem hataları artık sabrımızı taşırmıştır. Pazar günü oynadığımız Çalıköyspor maçında verdiği kararlar ile herkesin tepkisini çeken maçın önüne geçen hakem hataları, bardağı taşıran son damla oldu. Kulübede görevli olan yöneticimiz Bekir Karayürek tarafından hakemin kendisine gösterdiği kırmızı karta tepki olarak kırmızı kart göstererek aslında tüm sezon boyunca yapılan haksız ve art niyetli kararları bu şekilde protesto etmiştir. Yeni sezonda hakem hatalarının son bulmasını diliyor, play-off yolunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" denildi.

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