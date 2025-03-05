Telif haklarındaki sorun çözüldü

Telif hakları sorunu, müzik sektörünün kanayan yarasıdır.

Aslında; "Yarasıydı" demek daha doğru olur. Çünkü 40 yıllık telif sorunu çözüldü.

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, ilgili kurumların başkanlarının da hazır bulunacağı, 2023'te konaklama tesisleriyle ilk adımı atılan ve şimdi gastronomi tesisleriyle müzik meslek birlikleri (MSF-MÜZFED-TÜROB-TÜROFED-TURYİD-TÜRES-MESAM-MSG-MÜYORBİR-T.S.M.B.-MÜ-YAP-MÜYA-BİR-MÜZİKBİR) arasında 40 yıldır çözülemeyen telif hakları konusunda yeni bir dönem başlatılacak. 'Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalar, yarın AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) atılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İmzaların atılmasından sonra neler olacak? ♦ 40 yıllık telif sorunu çözülmüş olacak. Bu protokolle restoran, kafe, eğlence tesisi gibi işletmelerin yıllardır süren telif ihtilafları son bulacak, müzik ve gastronomi sektörü kazanacak. ♦ İndirimli ve tek noktadan lisanslama hayata geçecek. TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler, ortalama % 70 indirimli tarife bedelleriyle tek elden kolayca müzik lisansı alabilecek. ♦ Gastronomi tesisleri için telif lisansı kolaylaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, müzik meslek birlikleriyle gastronomi sektörü arasında telif lisansı konusunda uzlaşı sağlanacak. ♦ Yargı ihtilafları sona erecek. Müzik lisans belgesi uygulamasıyla otel sektöründeki 5 bin hukuki işlem sıfıra inecek aynı başarı gastronomi sektöründe de hedeflenecek.