Eşini döven babasını katletti!
Şanlıurfa'da, 41 yaşındaki Yusuf Görevin, babası 74 yaşındaki Ahmet Görevin ve akrabaları tarafından, eşi 39 yaşındaki H.G.'nin darp edilmesinin ardından meydana gelen olayda babasını av tüfeğiyle öldürdü. Katil zanlısı yakalandı
Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesinin Kırsal Almaşar Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Görevin (41) ile babası Ahmet Görevin (74) arasında yol meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
EŞİ DARP EDİLDİ BABASINI VURDU
AA ve DHA'daki habere göre olay sonrası baba Ahmet Görevin ve diğer akrabaları tarafından gelinleri H.G. (39) taş ve sopalarla darp edildi. Bunun üzerine Yusuf Görevin tartıştığı babası Ahmet Görevin'e av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.
BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Zanlı Yusuf Görevin, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bölgede üzerinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.