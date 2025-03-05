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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Eşini döven babasını katletti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşini döven babasını katletti!

        Şanlıurfa'da, 41 yaşındaki Yusuf Görevin, babası 74 yaşındaki Ahmet Görevin ve akrabaları tarafından, eşi 39 yaşındaki H.G.'nin darp edilmesinin ardından meydana gelen olayda babasını av tüfeğiyle öldürdü. Katil zanlısı yakalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:41
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        Eşini döven babasını katletti!
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        Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesinin Kırsal Almaşar Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Görevin (41) ile babası Ahmet Görevin (74) arasında yol meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

        EŞİ DARP EDİLDİ BABASINI VURDU

        AA ve DHA'daki habere göre olay sonrası baba Ahmet Görevin ve diğer akrabaları tarafından gelinleri H.G. (39) taş ve sopalarla darp edildi. Bunun üzerine Yusuf Görevin tartıştığı babası Ahmet Görevin'e av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

        BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Zanlı Yusuf Görevin, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bölgede üzerinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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