Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu! | Son dakika haberleri

        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!

        Antalya'da, farklı zamanlarda kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 32 yaşındaki motokurye Ali Diken'i boğarak, madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksay'ı döverek öldürüp gömen 34 yaşındaki Zeynel Boyacı, karar duruşmasına çıktı. Boyacı'ya ceza yağdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı.

        TV'DE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        DHA'daki habere göre programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı (34), Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

        MAKTULÜN CENAZESİ BULUNDU

        Boğularak öldürülen Ali Diken.
        Boğularak öldürülen Ali Diken.

        Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

        BOŞ ARAZİYE 2 CESET GÖMMÜŞ

        Dövülerek katledilen Zeynep Ece Aksay.
        Dövülerek katledilen Zeynep Ece Aksay.

        BALDIZINI BATTANİYEYE SARIP GÖMMÜŞ

        Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

        MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        BALDIZINI ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Boyacı ile eşi İ.B., SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, M.Ç.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ederken, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini tekrarladı.

        SANIĞA CEZA YAĞDI

        Mahkeme heyeti; Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e karşı 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Habertürk Anasayfa