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        Haberler Magazin Züleyha Hamza ile Arya Çevik'ten açıklama: Cenk Torun ile Mahassine Merabet, aynı odada kalıyordu - Magazin haberleri

        Züleyha Hamza ile Arya Çevik'ten Cenk Torun - Mahassine Merabet açıklaması

        Cenk Torun'un, eşi Nevin Torun'u birlikte kamera karşısına geçtikleri dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığı ileri sürülmüştü. Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, yasak aşkı doğrulayan nitelikte açıklamada bulundu; "Aynı odada kalıyorlardı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:50
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        Yasak aşkın şahitleri konuştu
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        Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini, birlikte kamera karşısına geçtiği dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını ileri sürmüştü.

        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Nişantaşı'nda görüntülenen dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

        Züleyha Hamza ve Arya Çevik
        Züleyha Hamza ve Arya Çevik

        "BU DURUMA ŞAHİT OLMAK ÇOK KÖTÜ"

        Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” diye konuştu.

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        "HERKES BUNU BİLİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

        Sette herkesin bu duruma şahit olduğunu ifade eden Züleyha Hamza; "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi 'Bana ne' diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk..." ifadelerini kullandı.

        Züleyha Hamza
        Züleyha Hamza

        "BİRLİKTE AYNI ODADA KALIYORLARDI"

        Dizinin yönetmen asistanı Arya Çevik de ikilinin aynı odada kaldığını anlattı; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.

        "ÇOK RAHAT TAKILIYORLARDI"

        Cenk Torun'un evli olduğunu bilmediğini söyleyen Arya Çevik; "Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" ifadelerini kullandı.

        Cenk Torun ve eşi Nevin Torun
        Cenk Torun ve eşi Nevin Torun

        "DİZİDEN SONRA EŞİNE OLAN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Seren Serengil de Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Serengil, 25 yıllık dostu Nevin Torun'un ailesine her zaman şahit olduğunu, onun çok iyi bir anne, eş ve başarılı bir kadın olduğunu söylemişti.

        Seren Serengil'in iddiasına göre; Cenk Torun, uzun süredir işsizdi ve Nevin Torun evin tüm yükünü sırtlıyordu. Ancak Cenk Torun, bir dizide rol almaya başladıktan sonra eşine karşı olan tavırları değişti.

        Seren Serengil
        Seren Serengil

        "SADAKATSİZLİĞİ MESAJLARDAN YAKALADI"

        Seren Serengil, Nevin Torun'un Cenk Torun'un sadakatsizliğini mesajlaşma ve telefon görüşmeleri sırasında yakaladığını söylemişti.

        Seren Serengil, dizi setinden aldığı bilgiler doğrultusunda; Cenk Torun ile Mahassine Merabet’in yakınlaştığını, ikilinin sette saatlerce aynı odada kaldığını ve el ele görüldüklerini söylemişti. Ayrıca ikilinin, ayrı tutulan bir evde bir araya geldiklerini öne süren Serengil; "Bir insanın asla eşi için söylemeyeceği şeyleri, erkek arkadaşlarıyla konuşarak affedilemez bir duruma düşmesini 50 yaş sendromuna bağlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Cenk Torun ve Nevin Torun'un Şan adında bir oğlu bulunuyor

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        #Cenk Torun
        #Mahassine Merabet
        #Nevin Torun
        #Züleyha Hamza
        #Arya Çevik

        BURÇLAR

        Koç
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        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
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        Başak
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