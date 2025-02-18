Cenk Torun, eşi Nevin Torun'un zina iddialarına yanıt verdi

Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

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Nevin Torun, Cenk Torun’un diziye başlamasıyla ailesini geri plana attığını iddia ederek dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; "Eşim, Mahassine ile dizi başladığından itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi yaratmış ve sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır."

Çiftin Şan adında bir oğlu bulunuyor. REKLAM Dilekçede ayrıca, Cenk Torun’un Merabet’e 2023'te bilezik, 2024’te ise altın ve parfüm aldığı; Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat hediye ettiği belirtildi. Taraflar arasında para alışverişi olduğu ve Cenk Torun'un, Merabet’in ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

"ZİNA İDDİALARI ASILSIZDIR" Bu iddiaların ardından Cenk Torun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. İkilinin boşanma sürecinin başladığı öğrenilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir."

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto