Fenerbahçe'de yükseliş dönemi!
Son dönemde performansını üst seviyeye çıkaran Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 2025 yılı itibariyle ligde yalnızca Galatasaray karşısında puan kaybederken, son olarak Antalyaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Takımın bu çıkışı, camiada motivasyonu arttırırken, başarılı form grafiğinin arkasında yatan sebepler peki neler?
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Sezon başından bu yana yönetimin Jose Mourinho'ya duyduğu güven, Fenerbahçe’nin başarısında önemli bir faktör oldu. Özellikle yönetimden gelen "Biz gideriz, Mourinho kalır" mesajı, Portekizli teknik adamın takım üzerindeki otoritesini güçlendirdi ve oyuncuların ona olan bağlılığını artırdı. Bu güven ortamı, takımın mental direncini yükseltti.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, sadece saha içi mücadele değil, psikolojik üstünlük sağlama konusunda da başarılı adımlar attı. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırarak daha yüksek performans sergilemelerine olanak sağladı.
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Diğer yandan Fenerbahçe, sezon boyunca yaşadığı sakatlık krizini avantaja çevirmeyi başardı. Özellikle savunma hattında yaşanan eksikler, takıma yeni kahramanlar kazandırdı. Stoperlerin aynı anda sakatlanmasıyla büyük bir kriz doğsa da yeni transfer Skriniar'ın takıma hızlı uyumu, Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ın savunmada sergilediği performans, defanstaki dengeleri korudu.
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Öte yandan, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıktan güçlü bir dönüş yapması, Fenerbahçe'nin arka hattını yeniden güven veren bir yapıya kavuşturdu.
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Kanat oyuncularının skora verdiği katkı, Fenerbahçe'nin hücum gücünü artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Oğuz Aydın, Filip Kostic, Levent Mercan ve zaman zaman kanatta görev alan Szymanski, sarı-lacivertlilerin hücum hattına büyük dinamizm kazandırdı.
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Jose Mourinho'nun Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi birlikte sahaya sürdüğü çift forvet sistemi, Fenerbahçe'nin hücum hattını adeta bir gol makinesine çevirdi.
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Özellikle En-Nesyri'nin yükselen formu, sarı-lacivertlilerin üç kulvarda da etkili olmasına büyük katkı sağladı.
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Faslı golcü bu sezon 39 maçta 26 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.
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Fenerbahçe, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ederken, gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.
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