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        Haberler Magazin Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında şiddet davası - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında şiddet davası

        Wanda Nara, çocuklarından birine şiddet uyguladığı iddiasıyla Mauro Icardi'den şikâyetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:55 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:00
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        Şiddet davası
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        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası 11 Mart'ta görülecek.

        Karşılıklı ihanet, karşılıklı suçlamalar derken bir hayli sancılı bir süreç geçiren Mauro Icardi ile Wanda Nara, şimdi de şiddet suçlamasıyla karşı karşıya geldi.

        Wanda Nara, emekli ünlü futbolcu Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Nara'nın iddiasına göre; Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu. Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı.

        Wanda Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" derken Mauro Icardi, suçlamaları reddetti. Icardi şunları söyledi; "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar."

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

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