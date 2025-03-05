20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
Adana'da, 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin, sulama kanalında, köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde, saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin (20) olduğunu ve öldüğünü belirledi.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.