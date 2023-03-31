Oyun severlere bir kötü haber E3’ten geldi. Her yıl sektörde piyasaya çıkacak en yeni oyunların sergilendiği, basın mensuplarının ve oyun severlerin ilk olarak orada deneyimleme şansı bulduğu E3, Elektronik Eğlence Fuarı’nın 2023 yılında yapılmayacağı, organizasyonun iptal edildiği açıklandı. Bu durum bir kesimde hayal kırıklığı yaratırken, bir kesimde ise endüstrinin beklentilerinin değişmesi ve ilginin azalması sebebi sonucu bunun gerçekleştiği, ilerleyen dönemde de eskiye dönülmeyebileceği görüşü hakim oldu.

GELECEĞE UMUTLA BAKILMIYOR

Eğlence Yazılımı Derneği'nin (ESA, Entertainment Software Association’s) Başkanı ve CEO'su Stanley Pierre-Louis, kendisine etkinliğin 2024'te geri dönüp dönmeyeceğini sorduğunda cevap vermekten kaçındı. Bu da E3’ün organizatörlerinin dahi fuarın geleceğine iyimser bir gözle bakmadıklarını gösterdi.

Stanley Pierre-Louis, "Pazarlama ve toplantı için bir endüstri platformu sağlamaya kararlıyız, ancak endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan doğru dengeyi bulduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Kesinlikle tüketicinin ve endüstrinin isteklerine kulak vererek sunmak istediğimiz her şeyin bu ihtiyaçları karşıladığından emin olacağız ve o zaman paylaşacak daha fazla haberimiz olacak" şeklinde konuşmuştu.

Etkinlik organizatörü ReedPop'tan yapılan bir basın açıklaması, “ESA ile gelecekteki E3 etkinliklerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde oldu. Bu sözler küçük bir umut ışığı vermiş olsa da bunun pandemi dönemi ve sonra otomotiv sektöründeki fuarlara olan yansıması gibi olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var.

PANDEMİDE BAŞLAYAN SÜREÇ FUARLARIN SONUNU MU GETİRİYOR?

Kimbilir belki hiç olmaz ya da tamamen metaverse’e dönülür...

Pandemi, oyunun E3 olmadan da hayatta kalabileceğinin bir nevi kanıtı olmuştu. E3'ün fiziksel olarak gerçekleştiği son yıl 2019 olmuştu. Etkinlik 2020'de iptal edildi, 2021'de dijital bir gösteri olarak düzenlendi ve yalnızca çevrimiçi ortama sıçradı ve son olarak 2022'de, yani geçen yıl tamamen iptal edildi.

Pandemi ayrıca, şirketlerin ilk lansmanlarından önce önemli uygulamalı fırsatlar olmadan (fuar gösterimleri de olmadan) tüm konsol nesillerini piyasaya sürebileceklerinin de kanıtı gibi oldu. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X / S, Kasım 2020'de piyasaya sürüldü ve kısmen pandemi nedeniyle yaratılan kısıtlamalar uzun bir süre üretim rakamlarının düşük kalması ve erişimi neredeyse imkansız hale getirse de konsolların hit olmasının önüne hiçbir şey geçemedi.

Günümüzde gelinen hızlı tüketim çağı, fuarların sonunu hazırladı da denebilir. Hal böyleyken firmalar neden gelecekte E3'te yeni donanımları göstermekle uğraşsın ki? Fuarlara harcanabilecek bütçelerin firmalar tarafından çok daha farklı yönetilebileceği kanısına varıldı.

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