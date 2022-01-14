YÜZDE 11 İNDİRİM YANSIYACAK
ÖTV'de yapılan sürpriz güncellemeyi anlamak için, araç fiyatlarına yansımasına bakmakta da fayda var.
Buna göre, 205 bin 320 TL'nin altında bir fiyattan satılan tüm otomobiller yüzde 45 ÖTV dilimde olacak. Güncelleme öncesi, bu rakam 212 bin TL olduğundan, bu gruptaki otomobilleri fiyatlarının yüzde 3.3 oranında düşeceği söylenebilir.
Yüzde 50 ÖTV dilimine geçecek otomobillerde ise üst sınır değişmeden 265 bin 500 TL olarak kaldı. Dolayısı ile bu gruptaki otomobillerin fiyatlarında herhangi bir değişim olmayacak.
Bu noktada bir hatırlatma yaparak, Ağustos ayından bugüne kadar 265 bin 500 TL'lik bir otomobile gelen en ufak zammın o otomobilin ÖTV'sini yüzde 80'e, fiyatını da 320 bin TL'ye çıkardığını belirtmek lazım.
Fakat, yapılan güncelleme ile, 265 bin 500 TL'lik bir otomobile gelecek 1 TL'lik zam, o otomobilin ÖTV'sini yüzde 60'a, fiyatını ise 283 bin TL'ye çıkaracak. Bu gruptaki otomobillerin bir üst vergi dilimine geçişi için üst sınırı ise 330 bin 400 TL oldu. Dolayısı ile, yüzde 50 ÖTV'den bir üst dilime geçecek otomobillerde yüzde 11 oranında indirim meydana gelecek.
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