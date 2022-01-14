YENİ ORANLAR GELDİ

Yapılan matrah düzenlemesinin ayrıntılarına geçersek, Ağustos ayında yapılan son düzenlemeden farklı olarak 2 yeni ÖTV oranının yaratıldığı görülüyor.

Öyle ki, bugüne kadar çift haneli vergi dilimleri yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80 şeklinde giderken, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranları da yeni düzenleme ile birlikte hesaba dahil edildi.

Düzenleme ile, otomobillerin ÖTV dilimini belirleyerek son fiyatı şekillendiren matrah, yani vergisiz fiyat limitlerinde de artırıma gidildi.

Yeni düzenleme ile motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL olurken, yüzde 50 vergi dilimi için üst sınır 150 bin TL, yüzde 60 veri oranı için 175 bin TL, yüzde 70 vergi oranı için 200 bin TL oldu. Bu matrah değerinin üzerinde kalan 1.6 litreden daha küçük motorlu araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.