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ÖTV indirimi gelen 300.000 TL altı sıfır araba fiyatları: Marka marka ÖTV indirimli sıfır araba otomobil fiyatları güncel listesi 2022! Fiat, Hyundai, Renault...

ÖTV indirimi olan sıfır araba fiyatları: Marka marka ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları güncel listesi 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden düzenlendi. Bu gelişmenin ardından gözler sıfır otomobil fiyatları listesine çevrildi. ÖTV indirimi olarak da adlandırılan bu düzenleme ile beraber Toyota, Fiat, Hyundai, Renault ve diğer birçok markaya ait sıfır araç fiyatları da düşecek. Ocak ayı itibarı ile araç almayı düşünenler, 300 bin TL altı sıfır araç fiyatları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. ÖTV indirimli 300.000 TL altı sıfır otomobil fiyatları listesini sizler için derledik.

14.01.2022 - 10:58 | Güncelleme: OTOMOBİL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Bu karara göre, motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Bu gelişmenin ardından beraber sıfır araba fiyatları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ÖTV indirimi olarak da adlandırılan bu düzenleme ile Fiat, Hyundai, Renault, Toyota ve birçok markaya ait araçlarda fiyat düşüşü yaşandı. Peki, ÖTV indirimi gelen 300.000 TL altı sıfır araçlar hangileri? İşte, 300.000 TL altı ÖTV indirimi gelen sıfır araç fiyatları ve ÖTV indirimli güncel araba fiyatları listesi...

  • ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

    Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

    ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

  • ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

  • YENİ ORANLAR GELDİ

    Yapılan matrah düzenlemesinin ayrıntılarına geçersek, Ağustos ayında yapılan son düzenlemeden farklı olarak 2 yeni ÖTV oranının yaratıldığı görülüyor.

    Öyle ki, bugüne kadar çift haneli vergi dilimleri yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80 şeklinde giderken, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranları da yeni düzenleme ile birlikte hesaba dahil edildi.

    Düzenleme ile, otomobillerin ÖTV dilimini belirleyerek son fiyatı şekillendiren matrah, yani vergisiz fiyat limitlerinde de artırıma gidildi.

    Yeni düzenleme ile motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL olurken, yüzde 50 vergi dilimi için üst sınır 150 bin TL, yüzde 60 veri oranı için 175 bin TL, yüzde 70 vergi oranı için 200 bin TL oldu. Bu matrah değerinin üzerinde kalan 1.6 litreden daha küçük motorlu araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

  • Yapılan değişiklik Ağustos ayındaki son güncelleme ile karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Ağustos ayındaki düzenlemede, yüzde 45'ten yüzde 50 ÖTV dilimine geçiş için belirlenen üst matrah sınırı 92 bin TL, yüzde 50'den yüzde 80'e geçiş için belirlenen limit ise 150 bin TL idi.

    Toparlayacak olursak, yüzde 45 ÖTV için matrahlarda üst sınır yüzde 30, yüzde 80 ÖTV için ise yüzde 33 arttı. Yüzde 50'lik diliminde değişikliğe gidilmezken, yeni oranlar ile birlikte yüze 50'den yüzde 80'e geçişin önü kesildi.

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