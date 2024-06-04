Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.556,80 %1,50
        DOLAR 32,2232 %0,10
        EURO 35,1545 %0,07
        GRAM ALTIN 2.433,81 %0,15
        FAİZ 41,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,85 %0,17
        BITCOIN 68.986,00 %-0,16
        GBP/TRY 41,2732 %0,06
        EUR/USD 1,0900 %-0,04
        BRENT 77,60 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 3.979,27 %0,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ÖTV artacak sigaraya 10 lira zam gelecek - İş-Yaşam Haberleri

        ÖTV artacak sigaraya 10 lira zam gelecek

        Bugünlerde sigaraya zam haberleri yeniden konuşulmaya başlandı. Üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karını artırmak için yaptıkları bu artışlar temmuzdaki zammın yanında devede kulak kalacak. Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Eğer sigara şirketleri vergi zammını sineye çekmez ise fiyatlar en az 10 lira daha artacak. En ucuz sigara 66 lira olacak.

        Giriş: 04.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuz ayı yaklaşırken yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin yani ÜFE'nin yüzde 17.87 olduğunu gözönüne aldığımızda yılın ilk yarısında artışın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesinleşti. Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 57.68 seviyesinde. Peki hem yasa emrini hem ÜFE artışını gözönüne aldığımızda sigara ve alkollü ürünlerde nasıl bir ÖTV ve dolayısıyla fiyat değişikliği bizi bekliyor? Bir parantez açmakta fayda var. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.

        REKLAM

        60 LİRANIN ALTINDA SİGARA SATIŞI YASAK

        Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmayacağını varsayarak sigara ve alkol üzerindeki ÖTV temmuzda yüzde 20 oranında artırılacak. Sigaradaki vergi sisteminin karmaşıklığı sebebiyle anlamak biraz zor olsa da her sigara paketinin ortalama yüzde 82’si vergiye gidiyor diyebiliriz.

        Şimdi küçük bir hesap yapalım. Şu anda sigarada asgari maktu vergi sigara başına 1,4249 lira. 20 sigaralık pakette 28,5 lira yapıyor rakam. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak. Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.

        Sigaranın vergisinde bir şart daha var. Satış fiyatının yüzde 57'sinin asgari maktu vergiden (34,2 liraya yükseleceğinin varsayıyoruz) daha az olmaması gerekiyor. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Şu anda bu rakam 50 lira ve en düşük sigara fiyatı da 56 lira. 10 liralık vergi artışı direkt yansıtılırsa en ucuz sigara da 66 lira olacak.

        YÜZDE 82 VERGİ VAR

        Şimdi bir de sigarada vergi oranını hesaplayalım. 66 liralık sigarada 40 lira asgari maktu ve maktu vergi ödeniyor. 66 liralık perakende satış fiyatının 10 lirası da KDV. Böylece üç verginin toplamı 49,1 liraya kadar çıkıyor. 66 liranın 49,1 lirası vergi olunca vergi oranını da yüzde 82.5 olarak hesaplıyoruz.

        REKLAM

        KAÇAĞI ÖNLEMEK GEREKİYOR

        Sigaranın vergisinde iki tür yaklaşım söz konusu. Bunlardan ilki oransal verginin azaltılarak maktu vergilerin artırılması. Bu yaklaşım en ucuz ile en pahalı arasındaki fiyat farkını azaltıyor. Türkiye yıl başında nispi vergi oranını yüzde 63'ten yüzde 57'ye çekerek maktu vergiyi artırdı. Ancak bu yöntemin de özellikle yoksul vatandaşları ucuz sigara kullanımından kaçak sigaraya yönlendirebileceği ifade ediliyor. Tabi bu durum beraberinde satış tutarı ve vergi kaybını da getiriyor.

        Diğer yöntem, yani oransal vergisinin yükseltilerek maktu verginin düşürülmesi ise vergi sisteminin getirdiği çarpan etkisi nedeniyle enflasyona olumsuz yansıyor. Vergiye yapılan her 1 liralık zam satış fiyatına şu anda 5.2 lira olarak yansıyor.

        Şimdi biraz senaryoları paylaşalım. Yüzde 20’lik bir artışta en ucuz sigara fiyatı 60 TL olacak iken, 10’luk bir düşüş bu fiyatı 55 TL seviyesine indirebilir. Bu da özellikle düşük gelir düzeyine sahip vatandaşların kaçak sigaraya yönelmesini bir ölçüde engelleyebilir. Fiyat artışları nedeniyle olası bir hacim kaybının 10 ile 14 milyar dal arası olabileceği tahmin edilmekle birlikte bunun devlet vergi gelirlerindeki kaybı 25 ila 40 milyar TL olabilecek.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigara
        #ÖTV
        #vergi
        #sigara vergisi
        #zam
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Termometreler yükseldi, alarma geçildi!
        Termometreler yükseldi, alarma geçildi!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Habertürk Anasayfa