Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 61.7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Böylece, otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Mart ayı sonuçlarına ulaşılmış oldu.

Bu dönemde otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50.1 oranında artarak 175 bin 421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71.9 artarak 60 bin 550 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 3 ayında yüzde 55.2 oranında büyüdü ve 235 bin 971 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda, C segmenti otomobiller 93 bin 990 adetle yüzde 53.6 pay, B segmenti otomobiller ise 60 bin 870 adetle yüzde 34.7 pay aldı.

Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.1’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75.3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde de, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46.6 pay ve 81 bin 788 adet ile SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 29.9 pay ve 52 bin 430 adet satış ile Sedan, yüzde 21.3 pay ve 37 bin 282 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 335 ARTTI

Öte yandan, Ocak-Mart ayında otomobil pazarında en çok benzinli otomobiller satıldı. Benzinli araçlar 117 bin 650 adetle pazardan yüzde 67.1 pay aldı.