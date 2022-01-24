İran'ın geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gaz akışını 10 gün süre ile durdurması, sanayi kuruluşlarına verilen doğalgazda yüzde 40 oranında kesintiye gidilmesi sonucunu doğurdu.

Doğalgaz tedarikindeki sıkıntıya bağlı olarak, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretiminin sekteye uğraması ise, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) elektrik kesintilerine gidilmesine yol açtı.

Gelişmeler, yerli sanayinin diğer kolları gibi, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 13'ünü sırtlayarak en fazla ihracat yapan sektör olan otomotivde de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Çoğunlukla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi kentlerde üretim yapan otomotiv sanayisinde fabrikalarda üretime ara verilmesi gündeme gelirken, sektörün krizden çıkış yollarını arama süreci de devam ediyor.

'ÜRETİM VE İHRACATTA OLUMSUZ ETKİ YARATACAK'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, doğalgaz kısıntısı ve beraberinde gündeme gelen elektrik kesintisi uygulamalarının, otomotiv sanayisinin Ocak ayı üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etki yaratacak beklenmedik bir gelişme olduğunu bildirdi.

Yenigün, "İçinde bulunduğumuz hassas durumun bir acil eylem planı çerçevesinde, stratejik sanayi kolları ve ihracat etkisi gözetilerek yönetilmesi, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Krizin çözümü için önerilerini sıralayan OSD Başkanı, "Enerji kısıtlamalarının ülkemizin ihracat lideri konumundaki otomotiv sanayiinin faaliyetlerine etkisini en aza indirgemek için ana ve tedarik sanayiinin bir bütün olarak ele alınması, sanayinin tüm paydaşlarına eş zamanlı ve mümkün olduğunca az günü kapsayacak şekilde kesinti uygulanması en büyük beklentimiz" ifadelerini kullandı.

Önceden bilgilendirmenin önemini de vurgulayan Yenigün, "Bu süreçte, üretim planlarının verimliliği için değer zincirindeki bütün paydaşların koordinasyonun kritik öneme haiz olduğu mutlaka göz önüne alınmalı. Bir başka önemli husus ise üretimi etkileyecek gelişmeler gündeme geldiğinde uygulamaya hazırlık yapılabilmesi adına mümkün olduğunca önceden bilgilendirme yapılması otomotiv sanayiinin sürece uyum sağlamasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

'ÜRETİMİN DURMA İHTİMALİ VAR'

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da, otomotiv üreticilerinde üretime ara verilmesinin gündeme geldiğini kaydetti.

Saydam, "Önümüzdeki hafta iki ana sanayi kuruluşunun çeşitli nedenlerle, tedarikteki sorunlardan dolayı duruş yaşamasının kuvvetle muhtemel olduğunu görüyoruz" dedi.

Çip krizini de hatırlatan Saydam, "2022’ye başlarken 2021’i tamamen geride bırakamadık. Sorunları 2022’ye taşımak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA ÜRETİME 15 GÜN PLANLI ARA

Sanayicinin gündemini doğalgaz ve elektrik kesintileri oluştururken, Oyak Renault'un ise çip krizi nedeniyle üretime planlı ara verdiği ortaya çıktı.

Şirket yönetiminden çalışanlara gönderilen bilgilendirme metninde, "Dünya otomotiv sektörünü etkileyen elektronik bileşenlerin tedarik sorunu nedeniyle, üretim planlarımızda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. 24 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında üretim yapılmayacaktır" denildi.

Oyak Renault'un araç, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında üretime ara verilirken, motor montaj, vites kutusu montaj ve dökümhane departmanlarında ise üretimde kesinti yaşanmayacağı açıklandı.

Çip krizi nedeniyle üretime planlı ara veren Bursalı Oyak Renault, böylece doğalgaz ve elektrik krizini teğet geçmiş oldu.