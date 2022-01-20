İran Türkiye'ye gaz arzını durdurdu

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İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konuya ilişkin duyurusunda "Ülkemize Gürbulak Giriş Noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarının yaklaşık 1/3’ü seviyesine kadar düşmüştür" denildi.

Duyuruda, NIGC tarafından yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağının bildirildiği ifade edildi.

BOTAŞ'TAN ÖNLEM

İran'ın bu kararının ardından BOTAŞ yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı. Yazıda Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tüketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklandı. Yazıda talimata uyulmaması halinde sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.

BOTAŞ yazıda kısıtlamanın süresine ilişkin bir açıklama yapmadı.

'STRES YARATACAK'

Doğalgaz arzındaki bu kısıtlamanın ardından açıklamada bulunan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan şu ifadeleri kullandı:

"Son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik. Enerji Bakanlığından yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak."

ELEKTRİK ÜRETİMİ DE ZORDA

İran’dan kaynaklı gaz tedarik sorunu gözleri gazla elektrik üreten santrallere çevirdi. Zira sıkıntının büyümesi halinde elektrik kesintilerinin de gündeme gelebileceği ifade ediyor.

Türkiye'de doğalgazın elektrik üretimindeki payı son dönemde yükseliş gösteriyordu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verileri kullanarak yapılan yıllıklandırılmış hesaplamaya göre, Türkiye’nin elektrik üretiminde doğalgazın payı 2021’de yüzde 33,7 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütleyi kapsayan yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 33 ile 2 yılın en düşük seviyesinde.