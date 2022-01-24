Çip krizi ve tedarik sıkıntıları ile boğuşan otomotiv tedarik sanayisi, yeni yıla umutla başladı. Tedarik sanayinde, 2022 sonuna kadar yatırımların artması gündemde.

Sektörün 2021 performansını ve 2022 öngörülerini paylaşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Türkiye'nin otomotiv üretiminin 2021 yılında bir önceki yıl ile neredeyse aynı seviyede olduğunu, yeni yıl tahminlerinin ise yüzde 1 büyüme şeklinde yapıldığını belirtti.

Saydam, tedarikte sorunlar yaşanmazsa pazar ve ihracat siparişlerinin bunun üzerinde üretimi gerektireceğini anlatarak, "Önümüzdeki hafta iki ana sanayi kuruluşunun çeşitli nedenlerle, tedarikteki sorunlardan dolayı duruş yaşamasının kuvvetle muhtemel olduğunu görüyoruz. Yani 2022’ye başlarken 2021’i tamamen geride bırakamadık. Sorunlarını 2022’ye taşımak durumunda kaldık" dedi.

Çip krizinin sektörde yarattığı kayıpları rakamlar ile açıklayan Saydam, "Biz 2020’yi bitirirken, 2021’e büyük umutlarla başlamıştık ve ilk 6 ayda bu umutlarımızı teyit eden hatta üzerine çıkan sonuçlar alınmıştık. Fakat son 6 ayda özellikle çip krizi nedeniyle üretim beklendiği gibi olmadı. Çip krizinin ülke ekonomisine zararı ne kadardır derseniz, yaklaşık olarak 4 ila 5 milyar dolarlık bir tutarı telaffuz edebiliriz. Dünya otomotiv sektöründe çip krizi nedeniyle üretim yapılamamasından dolayı 250 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu" bilgisini paylaştı.

'190 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK'

Otomotiv tedarik sanayisinin ihracat verilerini de paylaşan Saydam, "2021'de 7’si ilk defa ihraç ettiğimiz, toplam 190 ülkeye ihracat yaptık. Pasifik’teki, Karayip’teki ada ülkelerine bile ihracat yapmış durumdayız. Bunun haricinde 37 ülkeye olan ihracatımızda 2020’ye göre yüzde 100’ün üzerinde artış olmuş. 2022 için hedefimiz 14 milyar dolar ihracat" dedi.

İhracattaki artışın sadece maliyetlerin artması ve bu maliyetlerin müşterilere yansıtılmasından kaynaklanan birim fiyatlardaki artış olmadığını anlatan Saydam, "Miktarsal artış da var ve ürün çeşitlenmesi dolayısıyla daha katma değerli ürünleri ihraç etmemiz de bu ihracattaki artışı doğurdu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ FAZLA'

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, dövizdeki gelişmeleri de değerlendirerek, Türkiye'nin potansiyeline işaret etti.

Saydam, "Ne yazık ki hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıyayız. Zaman zaman Türkiye’de geçmişte 50, 60 seneye baktığımızda bu durumla karşılaşıyorduk, ama dünya bu duruma hiç alışkın değil. Bu belirsizlik döneminde doğru adımlar atabilirsek ciddi bir ihracatta artış potansiyelimiz var. Doğru adımları atarsak dünyaya doğru mesajları veririz" dedi.

Tedarik sanayisinde yatırımların devam ettiğini de vurgulayan Saydam, "Otomotiv tedarik sanayisinde yatırımlar, 2021 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar mertebesine çıktı. Bu rakam 2022’de 2 milyar dolar olacaktır" diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, TOGG'un Farasis ortaklığında kurduğu batarya şirketi Siro'nun da TAYSAD'ın en yeni üyesi olduğunu açıkladı.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN ÖZEL PROJE

Albert Saydam, Covid-19 nedeniyle evden çalışmanın özellikle kadın istihdamını olumsuz etkilediğini, bu konuda bir projeyi hayat geçirdiklerini bildirdi.

Projenin detaylarını açıklayan ve aynı zamanda projeye liderlik yapan TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı Özge Özen Kural, "Covid-19 ile birlikte iş gücüne katılım ve istihdam oranında değişimler oldu. Dünya Çalışma Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmaya göre 2019 ve 2020 yılları arasında dünya genelinde kadın istihdamı yüzde 4.2 azaldı ve bu da yaklaşık 54 milyon iş kaybı anlamına geliyor. Öte yandan bugüne gelindiğinde ise kadın istihdamının 2019’a göre 13 milyon daha azalması öngörülüyor" dedi.

Bu durumu avantaja çevirmek için çalıştıklarını belirten Kural, "Kadınların iş hayatına olan etkinliğini nasıl artırırız diyerek bir çalışma başlatmak istedik ve projemizin adını da “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” olarak koyduk. Önce eşitliği sağlamalıyız, daha sonrasında fırsatları da eşitleyerek yeteneği çeşitleyebileceğimize inanıyoruz. Amacımız otomotiv sektöründe rol model olacak bir toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile sektöre kadın istihdam oranını artırmak" bilgilerini paylaştı.

Kadın istihdamını artıracak projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Kural, Dünya Ekonomik Forumu’nda Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 133'üncü sırada olduğunu, bu sırayı daha yukarılara taşımak istediklerini vurguladı.