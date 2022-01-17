Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda, 2021 yılında toplam üretim 2020 yılına göre yüzde 2 azalarak, 1 milyon 276 bin 140 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 331 bin 643 adede ulaştı.

OSD verilerine göre, Türk otomotiv sanayisinin Aralık ayı üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 azalarak 131 bin 557 adet olurken, aynı dönemde 76 bin 570 adet otomobil üretildi. Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2021 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Otomotivin 2021 Performansı

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 31 ve traktörde yüzde 74 oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞ

OSD raporuna göre, 2021 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Bu dönemde, üretim hafif ticari araç grubunda yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 40 oranında arttı.

Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)

Pazara bakıldığında ise, toplam ticari araç pazarı 2020 yılına göre yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 51 oranında arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2021 yılında ticari araç pazarı 2017 senesinin yüzde 20 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 54 bin 987 adet, traktör üretimi 4 bin 627 adet oldu.

Kamyon pazarı yüzde 56 oranında büyüdü.

Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)

2021 yılında otomotiv pazarı, 2020 yılına göre yüzde 3 azalarak 772 bin 722 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında azaldı ve 561 bin 853 adet oldu. 2021’de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 56 olarak gerçekleşti.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 13'Ü OTOMOTİVDEN

2021 yılında otomotiv ihracatı 2020 senesine göre göre adet bazında yüzde 2 artarak 937 bin 5 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 5 oranında azalarak 565 bin 361 adet oldu. Traktör ihracatı ise 2020 yılına göre yüzde 26 artarak 17 bin 38 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi toplam ihracatın yüzde 13’ünü gerçekleştirdi ve 16 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.

DOLAR BAZINDA İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

2021 yılında 2020 senesine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 15, euro bazında ise yüzde 12 oranında arttı. 2021 yılında, toplam otomotiv ihracatı 29.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 0.4 oranında azalarak 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7.9 milyar euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 25 oranında arttı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı en son 2019 yılında 30 milyar dolar sınırını aşmıştı. Otomotivde toplam ihracat pandeminin patlak verdiği 2020 yılında 25.9 milyar dolar, 2019'da 31.2 milyar dolar, 2018'de 32.3 milyar dolar, 2017'de 28.9 milyar dolar ve 2016'da ise 24.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.