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İran merkezli haber ajansı Shana Türkiye'ye bu ülkeden doğalgaz akışının yeniden başladığını bildirdi.

Daha önce 20 Aralık'tan itibaren İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı.

Shana NIGC'ye dayandırdığı haberinde Türkiye'ye gaz ihracatının kısa süreliğine askıya alınmasının, Türkiye'deki basınç yükseltme istasyonunun basıncı azaltarak gaz alabilmek için değişiklik yapmak zorunda kalmasından kaynaklandığı iddia edildi.

'TÜRK TARAFINDA SORUN YOK'

Reuters'e konuşan Türk tarafından bir sektör yetkilisi ise "İran günde 28 milyon metreküp gaz tedarik etmek zorundayken, İran 2-3 milyon metreküp civarında ve düşük basınçta gaz gönderiyor. Miktar ve basınç düşüklüğü nedeniyle sistem kesintiye uğruyor, Türkiye tarafındaki kompresör istasyonları hazır, çalışır durumda ve Türkiye tarafında teknik bir sorun yok” dedi.

Gaz akışının miktarının belirtilmediği haberle ilgili BOTAŞ'tan henüz bir açıklama gelmedi.

SANAYİYE TEDARİK KISILMIŞTI

Dün İran'ın gaz arzını durdurmasının ardından BOTAŞ yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırlamıştı. Yazıda Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tüketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verilmişti.

GİRİŞİMLERDE BULUNULDUĞU BELİRTİLDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde dün İran'dan gaz arzının teknik bir arıza sebebiyle 10 günlüğüne kesilmesiyle ilgili olarak yer alan açıklamada söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

REKOR KIRILDI

Bunun yanında 19 Ocak'ta ise doğalgaz tüketiminde soğuk havaların etkisiyle tarihi rekor kırıldı. BOTAŞ konuyla ilgili yaptığı açıklamada "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğalgaz tüketim rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'ın belirttiği gibi hava koşulları sebebiyle gaz tüketimi rekor seviyeye çıkarken, Türkiye'de en büyük tüketimi yüzde 32'lik payla konutlar gerçekleştiriyor. Konutları yüzde 28 ile santrallar, ve yüzde 26 ile sanayi kuruluşları takip ediyor.

EN BÜYÜK 2. REZERVE SAHİP

Rusya'nın ardından dünyada en büyük gaz rezervine sahip olan İran'ın kanıtlanmış 33.8 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu dünyadaki toplam rezervin yüzde 17'sini oluşturuyor. Henüz resmi duyuru yapılmasa da ABD basını İran'ın yakın zamanda 7 trilyon metreküplük yeni rezerv bulduğunu bildirdi. Bu haberler doğruysa İran Rusya'yı da geride bırakarak dünyanın en büyük gaz rezervine sahip olabilir.

11 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

Bunun yanında İran Enerji Bakanlığı küresel olarak artan enerji fiyatlarından fayda sağlayabilmek amacıyla üretim ve ihracatı artırma hedefleri olduğunu duyurdu. Buna göre 2022 yılında İran günlük üretim hacmini 240 milyon metreküp artırmak için 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ülkede günlük üretimin istikrarlı bir şekilde 1 milyar metreküpün altına düşmemesi hedefleniyor.