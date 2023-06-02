Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı rekor trendini Mayıs ayında da devam ettirdi.

Otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 58,8 artışla 340 bin 37 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 oranında arttı ve 104 bin 969 adede yükseldi.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70,9 büyüdü ve 111 bin 356 seviyesine çıktı. Böylece 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69.1 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı olarak da kayıtlara geçti.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.5 artarak 87 bin 218 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79.9 artışla 24 bin 138 seviyesine ulaştı.

SATILAN HER 10 ARAÇTAN 9'UNUN VERGİ ORANI DÜŞÜK

Yılın ilk beş ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 185 bin 916 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 115 bin 236 adetle yüzde 33,9 pay aldı.

SUV MODELLER LİDERLİĞİ KORUDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45,8 payla yine SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 29,7 payla sedan ve yüzde 22,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56,2 artarak yüzde 85,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,4 artarak yüzde 0,7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 92,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Mayıs döneminde benzinli otomobillerin 231 bin 260 adet satış ile pazardan yüzde 68 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 58 bin 843 adetle yüzde 17,3 pay, hibrit otomobil satışları ise 35 bin 348 adetle yüzde 10,4 pay aldı.

Yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışları ise 10 bin 166 adetle yüzde 3 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda 6 kat artırdı.

Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 4 bin 420 adetle yüzde 1,3 paya ulaştı.

3 YILDAN FAZLADIR YATIRIM ARACI

Otomotiv pazarında uzunca bir süredir yatırım amaçlı satışlar görülüyor. Pandeminin başından bu yana devam eden bu durum, araç fiyatlarının kısa zamanda hızlı artmasından kaynaklanıyor.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak artan araç fiyatları, otomobillerin ÖTV dilimini de bir üste taşıdığından, fiyatlarda kurdan daha hızlı bir yükseliş gerçekleşiyor. Bu tabloya araç bulma sorununun eklenmesi ise, ikinci elde fiyatların sıfır kilometre araçları aşmasına yol açıyor.

İşte tüm bunlar, otomobili yaklaşık 3 yıldır yatırımcısına kazandıran bir yatırım enstrümanı haline getirdi. Marka yetkilileri, bugün Türkiye'de satılan her 10 otomobilin 4'ünün yatırım amaçlı alındığını vurguluyor.

Dolayısı ile pazarda rekor üstüne rekor kırılması sektör nezdinde bir sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Pazarın ne kadar daha bu performansını sürdüreceği ise otomotiv çevrelerinde en çok sorulan soruların başında geliyor.