Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17.8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu. Renault Grubu ise, aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22.6 pay elde etti. Grup, toplam pazarda ise 49 bin 43 satış rakamı ile 19.3 pazar payı elde etti.

Grup bünyesindeki Dacia markası, 2020 yılının ilk yarısında kaydettiği 11 bin 599 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4.6 pay ile marka sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2'si Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu. Yeni Clio HB, Şubat ayındaki lansmanından bu yana kısa sürede 10 bin 659 satış adedi kaydetti.

Türkiye'de en çok tercih edilen model sıralamasında 2'nci sırada yer alan Clio, yılın ilk yarısında Clio IV ile birlikte toplamda 17 bin 268 satış adeti elde ederek B-HB segmentinde satılan her 2 araçtan 1'ini oluşturdu.

2020 yılının ilk altı ayında elde ettiği 14 bin 46 adet satış adedi ile Megane Sedan ise 22.1 segment payı elde etti.

'PAZAR 650 BİN ADEDİ GÖRÜR'

Binek otomobil pazarındaki sürdürülebilir başarılarının altını çizen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından talep görüyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait" dedi.

Çağdaş ayrıca, "Mart ve Nisan 2020 döneminde ertelenen talep, pandemi etkisi ile artan toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve ulaşılabilir faiz koşulları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm geldi. Yılın ikinci yarısında bu ritmin devam etmesi ve olası bir ikinci dalga yaşanmaması durumunda, pazarın 650 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.