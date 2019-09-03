Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.53 azalarak 213 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı rakamlara göre, otomobil satışları, 2019 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 45.96 oranında azalarak 171 bin 776 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı da yüzde 53. 17 azalma ile 41 bin 295 adete geriledi.

TEMMUZ AYINDAKİ DARALMA YÜZDE 66'YI BULDU

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Temmuz ayında yüzde 66 oranında daraldı ve 17 bin 927 adet seviyesinde kaldı.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.36 gerileme ile 15 bin 398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 76.39 azaldı ve 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.71 azalış gösterirken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83.27 azaldı.

PAZARDA HİBRİTLERİN PAYI ARTTI DİZELİN AZALDI

Pazardaki ilk 7 aylık sonuçlara bakıldığında, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 47.3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34.5 azalış izlendi.

Söz konusu dönemde 96 adet elektrikli ve 5 bin 495 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde satışlarını artıran tek grup olan hibrit otomobillerin satışlarında yüzde 119 oranında artış yaşandı.

2019 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36.64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adet ile sahip oldu.

Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.10’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.04’e ulaştı.

Temmuz ayı sonunda otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde ise dizel otomobil satışları yüzde 56.10 pay ile birinci sırada yer alırken, benzinli otomobil satışları yüzde 36.68 pay ile ikinci sırada, otogazlı otomobiller yüzde 3.97 pay ile üçüncü, hibrit otomobiller yüzde 3.20 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise yüzde 0.06 pay ile beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın aynı döneminde, hibrit araçların pazar payı yüzde 0.79 oranında gerçekleşirken, dizel araçların pazar payı ise yüzde 59.98 seviyesindeydi. Diğer motor tiplerinin pazar paylarında ise bir yıl içinde kayda değer bir değişim yaşanmadı.

YIL SONU BEKLENTİSİ 340-380 BİN ADET

2019 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.97’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63 pay alan C (108 bin 255 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 50.8 pay, 87 bin 326 adet) oldu.

İlk 7 ay sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71 bin 37 pay ile van (29 bin 472 adet),ardından yüzde 12. 82 pay ile kamyonet (5 bin 296 adet) ve yüzde 7.94 pay ile pick-up (3 bin 277 adet) ve yüzde 7.87 pay ile minibüs (3 bin 250 adet) yer aldı.

ODD yaptığı açıklamada, 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin-380 bin adet aralığında olacağı öngörüsünde bulundu.