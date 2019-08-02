Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.53 azalarak 213 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı rapora göre, otomobil satışları, 2019 yılın ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 45.96 oranında azalarak 171 bin 776 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 53.17 azalarak 41 bin 295 adet seviyesinde gerçekleşti.

SATIŞLAR TEMMUZ AYINDA YÜZDE 66 DÜŞTÜ

Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 17 bin 927 adet oldu. 52 bin 734 adet olan 2018 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 66 oranında azaldı.

2019 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.36 geriledi ve 15 bin 398 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı da 2018 yılının Temmuz ayına göre yüzde 76.39 azaldı ve 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 47.3 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 4.5 azalış izlendi.

Bu dönemde 96 adet elektrikli ve 5 bin 495 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit otomobil satışlarında yüzde 119'luk artış yaşandı.

DİZELLERİN PAYI YÜZDE 56'YA DÜŞTÜ

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36.64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adet ile sahip oldu.

Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.10’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.04’e ulaştı.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.97’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63 pay alan C (108 bin 55 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 50.8 pay, 87 bin 326 adet) oldu.

TİCARİDE EN ÇOK VAN SATTI

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71.37 pay ile van (29 bin 472 adet),ardından yüzde 12.82 pay ile kamyonet (5 bin 296 adet) ve yüzde 7.94 pay ile pick-up (3 bin 277 adet) ve yüzde 7.87 pay ile minibüs (3 bin 250 adet) yer aldı.

ODD raporunda, 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 340 bin-380 bin adet aralığında olacağı tahminine yer verildi. ODD ilk 5 aylık pazar sonuçlarına yer verdiği raporunda pazarın yıl sonunda 350 bin-400 bin aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü.