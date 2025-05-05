Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 oranında artarak 381 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk dört ayında otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 4.9 oranında artarak 309 bin 204 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.4 azalarak 72 bin 432 adet oldu.

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Nisan ayında ise toplam pazar yüzde 38.8 oranında artarak 105 bin 352 adet oldu.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 85 bin 411 adet seviyesinde yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 37.8 artarak 19 bin 941 adet şeklinde kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar ile birlikte, toplam pazar Nisan 2025'te tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre de yüzde 55.8 arttı.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

ODMD raporunda dikkat çeken veriler bulunuyor.

Örneğin, geçmiş yıllarda alt segment otomobiller pazarın yüzde 90'ını oluştururken, 2025'in ilk dört ayında ise bu oran yüzde 80'lere geriledi.

Öyle ki, Ocak-Nisan döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 81,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. REKLAM C segmenti otomobiller 171 bin 562 adetle yüzde 55.5 pay, B segmenti otomobiller 79 bin 242 adetle yüzde 25.6 pay aldı. ODMD raporuna göre, C segmentin pazar payı son 1 yılda değişmedi. B segment araçların ise pazar payı yüzde 11 kadar azaldı. Alt segmentlerde daralmaya karşın, lüks araçlar satışlarındaki artış ise dikkat çekiyor. D segment otomobil satışları ise son 1 yılda tam yüzde 72 oranında arttı ve bu araçlar pazarda 14.4 paya ulaştı. E segmentte ise yüzde 44 oranında artış yaşandı. Bu araçların pazar payı da yüzde 3.4 olarak kayıtlara geçti. En lüks segment olan F segmentindeki araçların satışları da bir yılda yüzde 52 oranında arttı. Pazardaki satışlar gövde tipine göre analiz edildiğinde de artık SUV araçların sarsılmaz liderliği göze çarpıyor. Satışların yüzde 61'ini oluşturan SUV araçlara karşın, bir zamanlar en çok tercih edilen gövde tipi olan sedan otomobillerin payı yüzde 23 seviyesinde kalmış durumda.

REKLAM ODMD'nin raporunda dikkat çeken bir diğer veri de, yüksek motor hacmine sahip otomobillerin satışlarında yaşanan artış oldu. İlk dört ayda, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22.5 azalarak yüzde 56.6 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,5 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 20,3 artarak yüzde 0,3 pay aldı. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 14'E ÇIKTI Ocak-Nisan döneminde elektrikli araç satışlarında da dikkat çeken oranda artış yaşandı. Elektrikli otomobil satışları bu dönemde yüzde 85'in üzerinde arttı ve batarya ile çalışan bu araçların pazar payı yüzde 14'e dayandı. ÖTV oranı düşük 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,7 artarak pazardan yüzde 11,6 pay alırken, çoğunlukla premium markaların modellerinin yer aldığı 160 kW üstü elektrikli otomobil grubundaki satışlarda ise yüzde 157,8 artış yaşandı. Bu gruptaki araçların pazarı payı da yüzde 2,3'e yükseldi. Nisan ayı sonuçları, otomobillerdeki dolaylı teşviklerin tüketici tarafında karşılık bulduğunu gösteriyor. 160 kW üstü elektrikli otomobillerde yüzde 60 oranında uygulanan ÖTV, aynı modellerin içten yanmalı motora sahip versiyonlarında ise en yüzde 150, hatta bazı lüks modellerde yüzde 220 oranında uygulanıyor. Güç seçeneğine göre ÖTV'de yaşanan bu fark, tüketicinin lüks elektrikli araçlara yönelmesi ile sonuçlanmış gibi görünüyor.